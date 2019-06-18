2019-06-18T23:03:47+03:00
Происшествия

В Краснодаре двухлетний малыш во время прогулки с мамой упал в открытый люк

Канализационный колодец не был закрыт крышкой [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/typodarФото: instagram.com/typodar
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Этот инцидент случился вечером 18 июня на улице Тургенева, 148 в Краснодаре. Здесь гулял двухлетний ребенок со своей мамой. В какой-то момент малыш споткнулся и упал в канализационный колодец, который, как оказалось, не был закрыт крышкой люка.

- На самом деле канализационные люки за домом пропали на днях. Жильцы обращались в полицию, звонили в "Водоканал". Но за три дня ситуация не изменилась, - рассказывает Юлия Канунникова, которая стала очевидцем инцидента. - И вот упал ребенок. Вызвали скорую, малыша увезли в больницу. Видимых травм не наблюдалось, но он был в сильнейшем шоке.

По ее словам, на крики о помощи мамы ребенка откликнулись жильцы дома, которые помогли вытащить малыша.

Фото: t.me/krd_tipich_ru

Фото: t.me/krd_tipich_ru

- Сами спасатели, а это двое молодых мужчин, предположительно, получили сильные ушибы, но от медицинской помощи отказались, - добавляет Юлия Канунникова.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

- В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, - сказал официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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