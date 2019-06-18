В Краснодаре потушили торговый павильон на улице 40 лет Победы
Возгорание произошло вечером 18 июня на улице 40 лет Победы в Краснодаре. Здесь воспламенился торговый павильон, где продают овощи.
- Заявка поступила в 21:42. Через минуту пожарно-спасательные подразделения были на месте, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Огонь распространился на площади 60 квадратных метров.
Фото: instagram.com/vozrojdeniejk/
- В 22:04 пожар был локализован, в 22:12 - ликвидация горения, - добавляют в ГУ МЧС по краю. - Всего на заявку о пожаре реагировали 16 спасателей и четыре единицы техники.
Пострадавших в ЧП нет.
Сейчас на месте пожара продолжаются работы по проливке и разбору конструкций. Что стало причиной возгорания, позднее выяснят специалисты.
Напомним, в Геленджике полицейские помогли локализовать пожар и спасти местных жителей. С помощью громкой связи, установленной на служебном транспорте, они оповестили граждан о ЧП.
Пожар на улице 40 лет Победы в Краснодаре Видео: instagram.com/vozrojdeniejk.
ИСТОЧНИК KP.RU