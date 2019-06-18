В Краснодаре потушили торговый павильон на улице 40 лет Победы

18 Июнь 23:30 2019-06-18T23:32:21+03:00

Пострадавших в ЧП нет [видео]

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Возгорание произошло вечером 18 июня на улице 40 лет Победы в Краснодаре. Здесь воспламенился торговый павильон, где продают овощи.

- Заявка поступила в 21:42. Через минуту пожарно-спасательные подразделения были на месте, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Огонь распространился на площади 60 квадратных метров.

Фото: instagram.com/vozrojdeniejk/

- В 22:04 пожар был локализован, в 22:12 - ликвидация горения, - добавляют в ГУ МЧС по краю. - Всего на заявку о пожаре реагировали 16 спасателей и четыре единицы техники.

Пострадавших в ЧП нет.

Сейчас на месте пожара продолжаются работы по проливке и разбору конструкций. Что стало причиной возгорания, позднее выяснят специалисты.

Напомним, в Геленджике полицейские помогли локализовать пожар и спасти местных жителей. С помощью громкой связи, установленной на служебном транспорте, они оповестили граждан о ЧП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/715357" frameborder="0"></iframe> Пожар на улице 40 лет Победы в Краснодаре Видео: instagram.com/vozrojdeniejk.

ИСТОЧНИК KP.RU