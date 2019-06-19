В горах Сочи открыли самый высокий водопад

СЕГОДНЯ 07:25 2019-06-19T07:25:48+03:00

Он находится на курорте «Роза Хутор»

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Высота водопада «Золотой» составляет 77 метров. Он находятся в природном парке «Менделиха» на горном курорте «Роза Хутор».

Это объект культуры начинается от нижней станции канатной дороги «Эдельвейс», далее проложены специальные тропы, в том числе к основанию водопадов, оборудованы смотровые площадки с перилами.

- Протяженность маршрута составляет четыре километра и занимает около 4,5 часов. Всего здесь семь водопадов: «Менделя», «Чара», «Червонный», «Мишкин грот», «Айя», «Снежное русло» и «Золотой», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Свое название Парк водопадов получил в честь реки, протекающей по ущелью. Она носит имя служившего в горах Красной Поляны во времена Кавказских войн армейского фельдшера Бориса Менделя.

Напомним, в Краснодаре 20 июня 2019 года пройдет бесплатная экскурсия «Главная улица Красная» . Ее проведет Туристско-информационный центр города.

ИСТОЧНИК KP.RU