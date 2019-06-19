Краснодарские врачи применили уникальную методику и спасли беременную с опасной патологией

СЕГОДНЯ 07:40 2019-06-19T07:40:48+03:00

Сейчас девушка и ее малыш абсолютно здоровы

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У беременной развилась опасная патология. Плацента вросла в стенку матки с крупными кровоснабжающими сосудами. Их разрыв в любой момент мог привести к сильному кровотечению.

- Чтобы спасти пациентку и ее репродуктивные функции врачи решили применить уникальную методику. После кесарева сечения и успешного извлечения плода акушеры-гинекологи перинатального центра Краевой клинической больницы №2 впервые в крае использовали двухровневый временный турникет. Это специальные мягкие катетеры, которые перекрывают маточные артерии, открывая доступ медикам к матке для удаления из нее плаценты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минздрава Кубани.

Такая методика позволила снизить кровопотерю и сохранить орган, также этот метод обеспечивает быструю реабилитацию пациенток. Сейчас девушка и ее малыш абсолютно здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU