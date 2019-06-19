На пляже Новороссийска мальчишки-подростки едва не утопили 15-летнюю девушку
16 июня медиков вызвали спасатели одного из городских пляжей Новороссийска, которые вытащили из воды 15-летнюю девушку. Через пять минут фельдшеры были на месте.
- Пострадавшая рассказала, что когда зашла в воду с ней стали играть незнакомые парни. Они задевали ее и окунали в море. В какой-то момент девочка так нахлебалась воды, что даже потеряла сознание, - сообщили на официальной странице в Instagram Скорой медицинской помощи города.
Бригада «скорой» оказала необходимую помощь пострадавшей и отвезла пациентку в больницу.
Напомним, в Краснодаре двухлетний малыш во время прогулки с мамой упал в открытый люк. Инцидент случился вечером 18 июня на улице Тургенева, 148. Здесь гулял двухлетний ребенок со своей мамой. В какой-то момент малыш споткнулся и упал в канализационный колодец, который, как оказалось, не был закрыт крышкой люка. Его увезли в больницу. Видимых травм не наблюдалось, но он был в сильнейшем шоке.
ИСТОЧНИК KP.RU