Температура воды в Черном море 19 июня 2019: в Новороссийске холоднее, чем в Геленджике

СЕГОДНЯ 08:38 2019-06-19T08:38:28+03:00

Самого высокого значения температура воды в Черном море 19 июня 2019 достигла в Туапсе

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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как прогрелось море на курортах Краснодарского края 19 июня.

В Новороссийске температура воды поднялась до +23,9 градусов. В Сочи, Геленджике, Анапе температура разниться на 0,2 градуса и составляет +24,5. В Джубге температура держится на отметке 25 градусов. Комфортнее всего купаться в Туапсе - там вода прогрелась до +25,2 градусов.

Самая теплая водичка сегодня, 19 июня, на пляжах Азовского побережья в Темрюке, Ейске и Приморско-Ахтарске. Здесь водичка прогрелась до 26 градусов тепла.

- На Азовском побережье днем градусники термометров покажут до 30…35 градусов. На Черноморском побережье днем до +33 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, в районе Новороссийск до 20 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе Гидрометцентра Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU