В Краснодаре фирму оштрафовали на 500 тысяч рублей за подкуп пристава
В Краснодаре прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции на предприятии ООО «Восход», осуществляющего деятельность в сфере аренды автотранспортных средств.
- Как выяснилось, представитель фирмы передал судебному приставу-исполнителю 15 тысяч рублей за снижение взысканий по налогам и сборам. В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ (дача взятки), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Также предприятие ООО «Восход» выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей по ч. 1 ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
Напомним, на Кубани домовладение инвалида подключат к газоснабжению после вмешательства прокуратуры. Семье местного жителя выданы технические условия на проведение процедуры.
ИСТОЧНИК KP.RU