СЕГОДНЯ 09:07 2019-06-19T09:07:43+03:00

В Краснодаре фирму оштрафовали на 500 тысяч рублей за подкуп пристава Фото: Архив "КП"

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В Краснодаре прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции на предприятии ООО «Восход», осуществляющего деятельность в сфере аренды автотранспортных средств.

- Как выяснилось, представитель фирмы передал судебному приставу-исполнителю 15 тысяч рублей за снижение взысканий по налогам и сборам. В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ (дача взятки), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также предприятие ООО «Восход» выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей по ч. 1 ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Напомним, на Кубани домовладение инвалида подключат к газоснабжению после вмешательства прокуратуры. Семье местного жителя выданы технические условия на проведение процедуры.

ИСТОЧНИК KP.RU