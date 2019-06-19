В Калининском районе мужчина вырастил во дворе дома 30 кустов конопли

СЕГОДНЯ 09:57 2019-06-19T09:57:32+03:00

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В Калининском районе правоохранители получили информацию о том, что ранее судимый 38-летний мужчина выращивает во дворе дома наркосодержащие растения.

Приусадебный участок молодого человека, осмотрели и обнаружил там 30 кустов, по внешним признакам схожих с коноплей. Это подтвердила и экспертиза. Мужчина признался, что выращивал коноплю, чтобы позже изготовить из нее наркотик для личного употребления.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU