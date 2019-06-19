В Калининском районе мужчина вырастил во дворе дома 30 кустов конопли
В Калининском районе правоохранители получили информацию о том, что ранее судимый 38-летний мужчина выращивает во дворе дома наркосодержащие растения.
Приусадебный участок молодого человека, осмотрели и обнаружил там 30 кустов, по внешним признакам схожих с коноплей. Это подтвердила и экспертиза. Мужчина признался, что выращивал коноплю, чтобы позже изготовить из нее наркотик для личного употребления.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU