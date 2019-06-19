2019-06-19T10:12:48+03:00
Происшествия

В Крымском районе бывший директор предприятия не заплатил 5,5 миллионов рублей налогов

В целях возмещения ущерба на его недвижимость и автомобили наложен арест
Александра ПОДУШКО
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В Крымском районе бывший директор предприятия не заплатил 5,5 миллионов рублей налоговВ Крымском районе бывший директор предприятия не заплатил 5,5 миллионов рублей налоговФото: Архив "КП"
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В Крымском районе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Техстиль». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов (ч.1 ст.199 УК РФ).

- Мужчина был директором коммерческой организации, которая осуществляющей деятельность в сфере предоставления услуг для бизнеса. В 2016 году он не предоставил в ведомство декларации по налогу на добавленную стоимость. С апреля 2016 по январь 2017 года ему удалось уклониться от уплаты в бюджет свыше 5,5 миллионов рублей, - сообщили в «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В целях возмещения ущерба, причиненного государству, следствием наложен арест на объекты недвижимости и автомобили на общую сумму 6,5 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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