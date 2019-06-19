Мэрия Краснодара: Никто цену на проезд выше, чем в КТТУ не взвинтит
На днях в Сети появилась информация о том, что в краснодарских трамваях, троллейбусах и автобусах могут в два раза повыситься цены на проезд. А все из-за перехода общественного транспорта на нерегулируемые тарифы.
- Это, скорее всего, означает бесконтрольное подорожание проезда, - предположили краснодарцы.
Однако в мэрии города поспешили успокоить жителей кубанской столицы.
- Если тариф нерегулируемый, то это не означает, что он не контролируется, - говорит заместитель главы Краснодара Артем Доронин. - Переход на нерегулируемый тариф носит технический характер, но значительно упрощает процесс его выстраивания. Предприятие муниципальное, а это значит, что именно муниципалитет будет рассматривать и утверждать тариф.
А, если быть точнее, то городское управление цен и тарифов продолжит контролировать тариф в общественном транспорте КТТУ.
Индексация стоимости проезда, по словам властей, будет основываться на росте стоимости ГСМ, энергоресурсов, расходных материалов, инфляции.
- Вместе с КТТУ на нерегулируемый тариф перешли и большинство коммерческих перевозчиков, - сказали «КП» - Кубань» в администрации города. - Этот процесс начался еще в 2016 году и сейчас подошел к логическому завершению. Ни один из них не дотируется из бюджета и не получает льгот.
За необоснованное повышение перевозчик несет ответственность в соответствии с законом. Контроль за исполнением осуществляет Федеральная налоговая служба.
- Никто цену на проезд выше, чем в КТТУ не взвинтил и не взвинтит, - добавляет Артем Доронин. - Муниципальный транспорт сейчас перевозит 50% всех пассажиров в Краснодаре.
ИСТОЧНИК KP.RU
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