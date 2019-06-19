Мэрия Краснодара: Никто цену на проезд выше, чем в КТТУ не взвинтит

СЕГОДНЯ 10:25 2019-06-19T10:25:11+03:00

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На днях в Сети появилась информация о том, что в краснодарских трамваях, троллейбусах и автобусах могут в два раза повыситься цены на проезд. А все из-за перехода общественного транспорта на нерегулируемые тарифы.

- Это, скорее всего, означает бесконтрольное подорожание проезда, - предположили краснодарцы.

Однако в мэрии города поспешили успокоить жителей кубанской столицы.

- Если тариф нерегулируемый, то это не означает, что он не контролируется, - говорит заместитель главы Краснодара Артем Доронин. - Переход на нерегулируемый тариф носит технический характер, но значительно упрощает процесс его выстраивания. Предприятие муниципальное, а это значит, что именно муниципалитет будет рассматривать и утверждать тариф.

А, если быть точнее, то городское управление цен и тарифов продолжит контролировать тариф в общественном транспорте КТТУ.

Индексация стоимости проезда, по словам властей, будет основываться на росте стоимости ГСМ, энергоресурсов, расходных материалов, инфляции.

- Вместе с КТТУ на нерегулируемый тариф перешли и большинство коммерческих перевозчиков, - сказали «КП» - Кубань» в администрации города. - Этот процесс начался еще в 2016 году и сейчас подошел к логическому завершению. Ни один из них не дотируется из бюджета и не получает льгот.

За необоснованное повышение перевозчик несет ответственность в соответствии с законом. Контроль за исполнением осуществляет Федеральная налоговая служба.

- Никто цену на проезд выше, чем в КТТУ не взвинтил и не взвинтит, - добавляет Артем Доронин. - Муниципальный транспорт сейчас перевозит 50% всех пассажиров в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU