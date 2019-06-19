На Кубани 77-летняя женщина застрелила своих дальних родственников

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-19T10:23:57+03:00

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На Кубани суд вынес приговор в отношении жительницы Красноармейского района, признанной виновной в хранении и перевозке огнестрельного оружия, боеприпасов и убийстве двух человек

Было установлено, что с 1990 года по 2000 год, находясь в Москве, женщина купила у неизвестных пистолет Токарева, а также патроны к нему. После чего незаконно хранила оружие в доме, расположенном в Красноармейском районе.

- Уже в апреле 2018 года 77-летняя злоумышленница, не выдержав многочисленных ссор и конфликтов, убила своих дальних родственников. Она выстрелила из пистолета в голову 22-летней девушке. После чего из того же оружия убила 60-летнего отца потерпевшей. Родственники погибли на месте происшествия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд назначил женщине 11 лет тюрьмы, которые ей предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU