2019-06-19T10:23:57+03:00
Происшествия

На Кубани 77-летняя женщина застрелила своих дальних родственников

Она проведет в исправительной колонии общего режима 11 лет
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани 77-летняя женщина застрелила своих дальних родственниковНа Кубани 77-летняя женщина застрелила своих дальних родственниковФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На Кубани суд вынес приговор в отношении жительницы Красноармейского района, признанной виновной в хранении и перевозке огнестрельного оружия, боеприпасов и убийстве двух человек

Было установлено, что с 1990 года по 2000 год, находясь в Москве, женщина купила у неизвестных пистолет Токарева, а также патроны к нему. После чего незаконно хранила оружие в доме, расположенном в Красноармейском районе.

- Уже в апреле 2018 года 77-летняя злоумышленница, не выдержав многочисленных ссор и конфликтов, убила своих дальних родственников. Она выстрелила из пистолета в голову 22-летней девушке. После чего из того же оружия убила 60-летнего отца потерпевшей. Родственники погибли на месте происшествия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд назначил женщине 11 лет тюрьмы, которые ей предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году на Кубани выявлено более 11 тысяч нарушений миграционного законодательства
Кубанский борец завоевал «бронзу» Всемирных игр боевых искусств
В Новороссийске 8 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Калининском районе у мужчины нашли сверток с марихуаной
В Краснодаре полицейские задержали подозреваемого в поджоге ярмарки
На Кубани по вине работника строительной организации погиб человек
В Краснодаре на Сенном рынке напали с ножом на продавца
В Сочи семье туристов из Челябинска спасатели помогли перейти на другой берег реки
Данил Спасибо из Сочи взял «золото» национального первенства по теннису
Итоги смены «Профильные техноотряды» WorldSkills: почему споры о том, сколько солнечных панелей может быть у спутника, интереснее бесед о кострах
На Кубани после вмешательства прокуратуры онкобольной обеспечен необходимыми лекарствами
Добивались 3 дня: В Краснодаре после падения малыша в канализационный колодец приварили крышку люка
В Краснодаре мужчина ударил женщину-таксиста камнем по голове и украл 2,5 тысячи рублей
В Лазаревском районе Сочи несколько поселков остались без воды из-за ремонта на водозаборе
Кубань присоединится к патриотической акции «Горсть Памяти»
Краснодарский институт высшего сестринского образования станет частью крупнейшего в ЮФО медицинского вуза
Мэрия Краснодара: Никто цену на проезд выше, чем в КТТУ не взвинтит
В Крымском районе бывший директор предприятия не заплатил 5,5 миллионов рублей налогов
В Калининском районе мужчина вырастил во дворе дома 30 кустов конопли
В Краснодаре фирму оштрафовали на 500 тысяч рублей за подкуп пристава
Температура воды в Черном море 19 июня 2019: в Новороссийске холоднее, чем в Геленджике
На пляже Новороссийска мальчишки-подростки едва не утопили 15-летнюю девушку
Краснодарские врачи применили уникальную методику и спасли беременную с опасной патологией