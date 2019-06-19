Кубань присоединится к патриотической акции «Горсть Памяти»
В районах Краснодарского края 22 июня пройдут церемонии забора земли с тысячи воинских захоронений. Акция начнется в 12:00.
Как рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края, на территории парка Вооруженных Сил России «Патриот» в Москве строится храм. Возле него будет размещена земля со всех мест захоронений воинов, погибших в годы ВОВ.
– Ветеран, юнармеец возьмут в ладонь небольшую горсть земли и поочередно засыплют ее в подготовленный солдатский кисет, который будет держать в руках юный казак. После его передают военному комиссару. По окончанию церемонии почетный караул и юнармейцы пройдут торжественным маршем, – сообщили в департаменте внутренней политики региона.
Все собранные кисеты с землей передадут в парк «Патриот» в Москве.
На местах воинских захоронений пройдут возложения венков и цветов, а также состоится Всекубанская минута молчания.
Напомним, в Сочи пройдет всероссийская акция «Горсть памяти». Землю с братских могил отправят в историко-мемориальный комплекс в Подмосковье. В 09:00 состоится торжественное возложение цветов и венков к Мемориалу вечной славы в Завокзальном микрорайоне, а после – минута молчания. В 11:45 в сквере у хостинского железнодорожного вокзала почтят память героев-хостинцев, погибших в годы ВОВ.
ИСТОЧНИК KP.RU