2019-06-19T11:01:07+03:00
Общество

Кубань присоединится к патриотической акции «Горсть Памяти»

На местах воинских захоронений возложат венки и цветы, а также пройдет минута молчания
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В районах Краснодарского края 22 июня пройдут церемонии забора земли с тысячи воинских захоронений. Акция начнется в 12:00.

Как рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края, на территории парка Вооруженных Сил России «Патриот» в Москве строится храм. Возле него будет размещена земля со всех мест захоронений воинов, погибших в годы ВОВ.

– Ветеран, юнармеец возьмут в ладонь небольшую горсть земли и поочередно засыплют ее в подготовленный солдатский кисет, который будет держать в руках юный казак. После его передают военному комиссару. По окончанию церемонии почетный караул и юнармейцы пройдут торжественным маршем, – сообщили в департаменте внутренней политики региона.

Все собранные кисеты с землей передадут в парк «Патриот» в Москве.

На местах воинских захоронений пройдут возложения венков и цветов, а также состоится Всекубанская минута молчания.

Напомним, в Сочи пройдет всероссийская акция «Горсть памяти». Землю с братских могил отправят в историко-мемориальный комплекс в Подмосковье. В 09:00 состоится торжественное возложение цветов и венков к Мемориалу вечной славы в Завокзальном микрорайоне, а после – минута молчания. В 11:45 в сквере у хостинского железнодорожного вокзала почтят память героев-хостинцев, погибших в годы ВОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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