В Лазаревском районе Сочи несколько поселков остались без воды из-за ремонта на водозаборе
В Сочи в Лазаревском районе 18 июня в связи с внеплановыми работами на водозаборе на реке Шахе временно отключили подачу воды в поселках Головинка, Вардане, Якорная Щель, Хобза, Беранда, Лоо, Горное Лоо, Уч-Дере, Дагомыс, Сергей Поле, Волковка.
- Работы уже завершены. Сейчас производится постепенное наполнение системы водоснабжения. Воду включат ориентировочно к 16:00 19 июня, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе сочинского «Водоканала».
В настоящий момент автоцистерны с холодной питьевой водой находятся по адресам:
- Барановское шоссе, 17 (Инфекционная больница № 2);
- улица Надежная/Космическая;
- улица Гайдара, 11;
- улица Армавирская, 145а (Гор. Больница № 5).
ИСТОЧНИК KP.RU