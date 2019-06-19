2019-06-19T11:11:41+03:00
Происшествия

В Лазаревском районе Сочи несколько поселков остались без воды из-за ремонта на водозаборе

Восстановить подачу водоснабжения обещают в 16:00 19 июня
Александра ПОДУШКО
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В Лазаревском районе Сочи несколько поселков остались без воды из-за ремонта на водозабореВ Лазаревском районе Сочи несколько поселков остались без воды из-за ремонта на водозабореФото: Дмитрий СМИРНОВ
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В Сочи в Лазаревском районе 18 июня в связи с внеплановыми работами на водозаборе на реке Шахе временно отключили подачу воды в поселках Головинка, Вардане, Якорная Щель, Хобза, Беранда, Лоо, Горное Лоо, Уч-Дере, Дагомыс, Сергей Поле, Волковка.

- Работы уже завершены. Сейчас производится постепенное наполнение системы водоснабжения. Воду включат ориентировочно к 16:00 19 июня, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе сочинского «Водоканала».

В настоящий момент автоцистерны с холодной питьевой водой находятся по адресам:

- Барановское шоссе, 17 (Инфекционная больница № 2);

- улица Надежная/Космическая;

- улица Гайдара, 11;

- улица Армавирская, 145а (Гор. Больница № 5).

ИСТОЧНИК KP.RU

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