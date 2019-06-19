В Краснодаре мужчина ударил женщину-таксиста камнем по голове и украл 2,5 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 11:20 2019-06-19T11:20:23+03:00

В Краснодаре мужчина ударил женщину-таксиста по голове и украл 2,5 тысячи рублей Фото: Архив "КП"

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В отдел полиции Краснодара обратилась женщина, которая работает водителем службы такси. Она рассказала, что клиент, которого она везла из Комсомольского микрорайона, несколько раз ударил ее по голове камнем, после чего похитил из бардачка более 2,5 тысяч рублей и скрылся.

Вскоре правоохранители установили личность преступника. Его задержали на одной из улиц краевого центра. Им оказался ранее судимый за кражи, незаконный оборот наркотиков и грабежи 30-летний местный житель.

В отделе полиции мужчина признался, что в момент совершения нападения был пьян, а похищенные деньги потратил на алкоголь.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Ему грозит до 10 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU