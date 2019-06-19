2019-06-19T11:29:00+03:00
Общество

Добивались 3 дня: В Краснодаре после падения малыша в канализационный колодец приварили крышку люка

До этого жильцам приходилось прикрывать яму ветками и покрышкой
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Юлия КАНУННИКОВА.Фото: Юлия КАНУННИКОВА.
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За домом на Тургенева, 148, где накануне вечером произошел несчастный случай, приварили крышки на канализационные люки. Напомним, вечером 18 июня на прогулку с мамой вышел двухлетний ребенок. В какой-то момент малыш споткнулся и упал в канализационный колодец, который, как оказалось, не был закрыт крышкой люка.

Ребенка быстро вытащили жильцы дома и передали врачам. К счастью, обошлось без травм. Правда, позже «КП» - Кубань» одна из девушек, вызывавшая скорую, рассказала, что крышки люка пропали три дня назад.

- Жильцы заложили яму куском деревяшки, покрышкой и накинули сверху ветки, чтобы было заметно. Обращались в полицию, звонили в "Водоканал" - ситуация никак не изменилась, - говорит Юлия Канунникова. - А вечером кто-то вытащил ветки, куски фанеры, оставив лишь покрышку. И вот упал ребенок. Стоило только появиться пострадавшим, как уже в 11 часов того же вечера нашлись новые крышки, которые оперативно установили и даже приварили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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