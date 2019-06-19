На Кубани после вмешательства прокуратуры онкобольной обеспечен необходимыми лекарствами

СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-19T11:44:49+03:00

Мужчина неоднократные обращался в органы контроля и учреждения здравоохранения, но безрезультатно

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Прокуратура Щербиновского района провела проверку информации, размещенной на федеральном телеканале о том, что житель одного из хуторов Екатериновского сельского поселения не получает необходимые лекарства.

Было установлено, что мужчина неоднократно обращался в органы контроля и учреждения здравоохранения, но действенных мер должностными лицами не было принято. Свои лекарства он не получил.

- В интересах гражданина в Щербиновский районный суд направлено исковое заявление с требованием о признании незаконным бездействия государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Щербиновская центральная районная больница» и минздрава Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас мужчина обеспечен жизненно необходимыми для лечения лекарствами.

ИСТОЧНИК KP.RU