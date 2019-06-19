Итоги смены «Профильные техноотряды» WorldSkills: почему споры о том, сколько солнечных панелей может быть у спутника, интереснее бесед о кострах

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-19T11:59:54+03:00

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Во всероссийском детском центре «Орленок» завершилась тематическая смена «Профильные техноотряды». Эта общеразвивающая программа направлена на развитие у школьников прикладных навыков в сфере науки и техники, креативного мышления, формирование у обучающихся инженерной и научной культуры, профессиональной приверженности. Она реализуется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Фондом новых форм развития образования – проектным офисом национального проекта «Образование», а также Московским государственным образовательным комплексом при поддержке индустриальных партнеров: Госкорпорации «Роскосмос», Объединенной авиастроительной корпорации, ПАО «Ил», АО «Вертолеты России».

В тематической смене приняли участие более 300 подростков из 38 регионов России, прошедшие всероссийский конкурсный отбор. Юноши и девушки в возрасте 12–16 лет с 1 по 18 июня 2019 года знакомились с ракетно-космической, авиационной и вертолетостроительной отраслями, обучались по таким компетенциям WorldSkills Russia, как «Инженерия космических систем», «Производственная сборка изделий авиационной техники», «Обслуживание авиационной техники», «Инженерный дизайн CAD», «Полимеханика и автоматизация». Образовательная программа по каждой компетенции составила 64 академических часа и включала в себя интенсив по компетенции, погружение в профессию в целом и получение смежных навыков. Программу обеспечивали более 50 экспертов и свыше 30 сотрудников предприятий индустриальных партнеров.

«Такая насыщенная смена дает возможность не потерять летом время даром. Это одновременно общая лагерная подготовка, обучение по компетенциям и сдача экзамена, то есть проверка полученных навыков. Конечно, это не полноценная программа обучения, но она позволяет провести раннюю профориентацию и сделать срез результатов. Мы планируем выстраивать в “Орленке” долгосрочную программу, и этот демэкзамен поможет сделать трек-рекорд по периодам. Мы уже обкатали модель и хотелось бы организовать здесь постоянную базу по компетенциям WorldSkills», – рассказал заместитель технического директора по организации мероприятий по стандартам WorldSkills Олег Базер.

Около 500 подростков прошли тестирование в рамках проекта «Билет в будущее». Разработанный Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» он призван дать возможность детям определить степень осознанности выбора профессии и построить свою профессиональную траекторию начиная со школьной скамьи.

По итогам смены 342 участника основных и вариативных программ сдали демонстрационный экзамен «Юниоры» по стандартам WorldSkills и получили дипломы, сертификаты и скиллс-паспорта, которые являются подтверждением уровня освоения образовательной программы в соответствии с федеральными и международными стандартами.

«Ребята вовлеклись, сделали проекты, “потрогали профессию руками”. Мы увидели интерес к отраслям, которые по своей сути очень сложные. Это важно, потому что не каждый хочет и может стать инженером. Будем и дальше развивать это направление, делать это вместе с партнерами, другими корпорациями, поддерживая идею “инженера будущего”, воспитывая новое поколение, и тогда дела в отраслях будут идти лучше и быстрее», – отметила директор по персоналу и организационному развитию АО «Вертолеты России» Юлия Скалецкая.

Объединенная авиастроительная корпорация в качестве награды за призовые места в авиационных компетенциях вручила ребятам сертификаты на право поступления в учебное учреждение высшего образования в рамках целевого набора. 12-летний Илья Цыгица из Москвы занял 1-е место в компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники» и теперь точно знает, куда идти учиться и работать.

«Я лет с 9 мечтал быть авиаконструктором. Это казалось мне чем-то фантастическим – собрать и поднять воздушное судно в небо. До этого только собирал дома модельки, а здесь – настоящие детали самолета! Я пойду учится в МАИ сначала на подготовительные курсы с 7-го класса, а потом в вуз», – сказал Илья.

Главный эксперт компетенции «Инженерия космических систем» Александр Макаров результат обучения назвал ошеломляющим.

«За такой короткий срок ребята прекрасно овладели двумя программами 3D-моделирования, освоили 3D-компас, в специальной программе произвели имитацию полета спутника. Мы дали им азы астрофизики, небесной механики, а также основы устройства и оборудования космических аппаратов. Со своими знаниями они смогут поступить в профильные вузы – Бауманку, МИФИ в любой, где есть аэрокосмические кафедры. Они расширили свой кругозор, круг интересов, и сейчас я слышу, что они в свободное время уже беседуют не о том, как костер разводить, а спорят, сколько солнечных панелей может быть у спутника», – подчеркнул Макаров.

Эксперт приводит в пример участницу смены – Александру Дубинину. Ей 12 лет. Уже два года она с сестрой занимается программированием. На демонстрационном экзамене моделирует спутник и устанавливает программу на бортовой компьютер управления. Родители увлечение дочерей поддерживают, на день рождения подарили 3D-принтер.

«Я всегда мечтала, что моя любовь к информатике, компьютерам станет делом жизни. Раньше я сомневалась, что смогу реализовать свою мечту, а сейчас, после обучения на смене, уверена», – рассказала Александра.

Среди участников смены есть и уже признанные профессионалы. Москвичу Никите Ларшину всего 14 он входит в основной состав юниорской сборной WorldSkills Russia по компетенции «Полимеханика и автоматизация», готовится принять участие в чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.

«Я своим делом живу. На тренировках провожу больше времени, чем дома. За все время обучения по компетенции у меня было только три выходных, но мне и не нужно больше. Я хочу взять золото на чемпионате мира и в будущем стать инженером-технологом, заработать имя и репутацию блестящего мастера», – поделился своими планами Никита.

Его увлеченность нашла последователей. Дмитрию Овчинникову тоже 14. Он из города Вятские Поляны в Кировской области. Глядя на успехи сверстников, тоже захотел присоединиться к движению WorldSkills.

«Здесь, на смене, меня увлекло программирование. Сначала я ничего не понял, но Никита мне объяснил. Со второго раза я легко составил программу. Мне очень понравилось, и я решил продолжить этим заниматься. После окончания техникума я буду учиться дальше, получать образование. В следующем году буду стремиться принять участие в национальном чемпионате WorldSkills», – заявил Дмитрий.

Более 300 детей из других лагерей «Орленка» также обучались по 16 вариативным программам по компетенциям WorldSkills на выбор: «Графический дизайн», «WEB-дизайн», «Дополненная виртуальная реальность», «Рекрутер», «Интернет-маркетинг», «Геодезия», «Ремесленная керамика», «Фармацевтика», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Сетевое и системное администрирование», «Электромонтаж», «Видеопроизводство».

По словам ребят, которые прошли программу, теперь они не просто владеют определенными профессиональными навыками, но и с их помощью могут начать зарабатывать свои первые деньги. Изучение «Интернет-маркетинга» позволило 14-летней Анастасии Токаревой определиться с выбором профессии.

«Раньше я не знала, кем хочу быть, но теперь, кажется, нашла себя. Вернусь домой и попробую начать заниматься продвижением профилей в социальных сетях. Для этого мне нужны только интернет и свободное время, зато за это неплохо платят. Продолжу обучение по этой компетенции. Технологии сегодня развиваются стремительно, и в будущем профессия маркетолога станет еще более актуальна и востребована», – уверена Настя.

В ноябре 2019 года Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проведет в «Орленке» профильную смену WorldSkills Russia Juniors. Участниками смены станут 200 школьников со всей России в возрасте от 12 до 16 лет. Конкурсный отбор уже открыт и продлится до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU