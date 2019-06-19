2019-06-19T12:38:33+03:00
Происшествия

В Краснодаре на Сенном рынке напали с ножом на продавца

Предполагаемого преступника задержали
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: Елена КОВАЛЕНКОФОТО: Елена КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

На улице Октябрьской оцепили тротуар полицейские и казаки. Очевидцы увидели лежащую на тротуаре женщину и лужу крови.

- В 11:30 в полицию Краснодара поступило сообщение о происшествии вблизи рынка, расположенного на улице Октябрьской, в результате которого было нанесено ножевое ранение женщине, - сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД Краснодара Артем Коноваленко. - Предполагаемый злоумышленник задержан. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году на Кубани выявлено более 11 тысяч нарушений миграционного законодательства
Кубанский борец завоевал «бронзу» Всемирных игр боевых искусств
В Новороссийске 8 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Калининском районе у мужчины нашли сверток с марихуаной
В Краснодаре полицейские задержали подозреваемого в поджоге ярмарки
На Кубани по вине работника строительной организации погиб человек
В Сочи семье туристов из Челябинска спасатели помогли перейти на другой берег реки
Данил Спасибо из Сочи взял «золото» национального первенства по теннису
Итоги смены «Профильные техноотряды» WorldSkills: почему споры о том, сколько солнечных панелей может быть у спутника, интереснее бесед о кострах
На Кубани после вмешательства прокуратуры онкобольной обеспечен необходимыми лекарствами
Добивались 3 дня: В Краснодаре после падения малыша в канализационный колодец приварили крышку люка
В Краснодаре мужчина ударил женщину-таксиста камнем по голове и украл 2,5 тысячи рублей
В Лазаревском районе Сочи несколько поселков остались без воды из-за ремонта на водозаборе
Кубань присоединится к патриотической акции «Горсть Памяти»
Краснодарский институт высшего сестринского образования станет частью крупнейшего в ЮФО медицинского вуза
Мэрия Краснодара: Никто цену на проезд выше, чем в КТТУ не взвинтит
На Кубани 77-летняя женщина застрелила своих дальних родственников
В Крымском районе бывший директор предприятия не заплатил 5,5 миллионов рублей налогов
В Калининском районе мужчина вырастил во дворе дома 30 кустов конопли
В Краснодаре фирму оштрафовали на 500 тысяч рублей за подкуп пристава
Температура воды в Черном море 19 июня 2019: в Новороссийске холоднее, чем в Геленджике
На пляже Новороссийска мальчишки-подростки едва не утопили 15-летнюю девушку
Краснодарские врачи применили уникальную методику и спасли беременную с опасной патологией