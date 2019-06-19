В Краснодаре на Сенном рынке напали с ножом на продавца

СЕГОДНЯ 12:34 2019-06-19T12:38:33+03:00

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На улице Октябрьской оцепили тротуар полицейские и казаки. Очевидцы увидели лежащую на тротуаре женщину и лужу крови.

- В 11:30 в полицию Краснодара поступило сообщение о происшествии вблизи рынка, расположенного на улице Октябрьской, в результате которого было нанесено ножевое ранение женщине, - сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД Краснодара Артем Коноваленко. - Предполагаемый злоумышленник задержан. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU