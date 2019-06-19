В Краснодаре полицейские задержали подозреваемого в поджоге ярмарки

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-19T12:45:27+03:00

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18 июня кто-то поджог несколько павильонов на ярмарке по улице 40 лет Победы. Спасатели пожар потушили, а полицейские начали искать преступника. После опроса очевидцев установили, что это сделал один из предпринимателей, который торговал на рынке. Он напился и поджог свой закуток.

- Предполагаемого преступника задержали, им оказался 51-летний житель Смоленской области, проживающий в Краснодаре, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. - Со слов мужчины, на поступок его толкнули финансовые трудности, в том числе отсутствие возможности осуществления оплаты арендных платежей.

По факту проводится проверка, по результатам пожарно-технической экспертизы рассмотрят вопрос о возбуждении уголовного дела за «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, путём поджога». За это мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU