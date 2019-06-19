СЕГОДНЯ 13:08 2019-06-19T13:08:50+03:00

В Калининском районе у мужчины нашли сверток с марихуаной Фото: Архив "КП"

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

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Правоохранители получили информацию о том, что ранее судимый 38-летний местный житель незаконно хранит в своем доме запрещенные вещества.

При обыске его жилища нашли и изъяли пакет с частями растений и бумажный сверток с чем-то серо–зеленного цвета. Экспертиза показала, что это марихуана общей массой около 500 грамм.

- В отношении 38-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 10 лет лишения свободы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Калининском районе мужчина вырастил во дворе дома 30 кустов конопли. Он культивировал их для личного употребления.

ИСТОЧНИК KP.RU