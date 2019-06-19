В Новороссийске 8 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-19T13:16:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Основная часть ЕГЭ закончилась. С 18 июня экзамен сдают выпускники прошлых лет и те, кто не справился с испытанием в прошлом году. Появились первые результаты госэкзамена в Новороссийске.

- Литературу на 100 баллов сдал выпускник гимназии №5, - сообщает сайт управления образования Новороссийска. - По химии высший балл набрали 7 выпускников: трое из школы № 40 и по одному – из гимназии № 4, школы № 22, частной «Гимназии № 1» Новороссийского политехнического лицея.

ИСТОЧНИК KP.RU