Кубанский борец завоевал «бронзу» Всемирных игр боевых искусств

СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-19T13:26:32+03:00

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В Будапеште проходят Всемирные игры боевых искусств. В Соревнованиях участвуют спортсмены в возрасте до 15 лет.

- За награды в турнире боролся представитель Кубани из Славянского района Денис Лисуненко. Он принимал участие в весовой категории до 57 килограммов. Всего на ковер вышли 80 «вольников», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Кубани.

Кубанский спортсмен провел три схватки. В первом поединке он одолел представителя Бразилии, во второй встрече он уступил спортсмену из Казахстана, но в схватке за «бронзу» победил венгерского борца.

Тренирует кубанского спортсмена Юрий Курячий.

Напомним, Данил Спасибо из Сочи взял «золото» национального первенства по теннису. За награды боролись спортсмены в возрасте до 19 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU