СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-19T13:50:16+03:00

В 2019 году на Кубани выявлено более 11 тысяч нарушений миграционного законодательства Фото: Архив "КП"

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В 2019 году правоохранители выявили и привлекли к административной ответственности более 11 тысяч нарушителей миграционного законодательства. Они выписали штрафов на общую сумму 22,5 миллиона рублей.

Чаще всего иностранные граждане нарушают режим пребывания на территории страны. К ним применяются не только штрафы, но и выдворение, депортация из России.

- Также к административной и уголовной ответственности привлекаются граждане, которые предоставляют дом или транспорт нелегальным мигрантам. За подобные правонарушения в текущем году наказали более 5 тысяч человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре полицейские задержали подозреваемого в поджоге ярмарки. Мужчина объяснил поступок отсутствием денег для оплаты аренды за торговую точку.

ИСТОЧНИК KP.RU