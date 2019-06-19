В Краснодаре сотрудники Росгвардии задержали преступника в розыске

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-19T14:52:34+03:00

Его обнаружили в комиссионном магазине на Ставропольской

Изменить размер текста: A A

30-летний краснодарец подозрительно вел себя при сдаче мобильного телефона. Поэтому работник магазина вызвал полицию. По сигналу «Тревога» на место приехали сотрудники Росгвардии.

- При проверке по базам данным выяснилось, что гражданин находится в местном розыске за грабеж, совершенный несколько дней назад. Задержанного передали полицейским. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и кражу, - сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU