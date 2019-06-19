В Краснодаре сотрудники Росгвардии задержали преступника в розыске
Его обнаружили в комиссионном магазине на Ставропольской
ФОТО: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю
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30-летний краснодарец подозрительно вел себя при сдаче мобильного телефона. Поэтому работник магазина вызвал полицию. По сигналу «Тревога» на место приехали сотрудники Росгвардии.
- При проверке по базам данным выяснилось, что гражданин находится в местном розыске за грабеж, совершенный несколько дней назад. Задержанного передали полицейским. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и кражу, - сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU