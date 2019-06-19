На Кубани заканчиваются запасы риса-сырца
Осталось 82,7 тысяч тонн крупы
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В июне риса-сырца осталось на 33,4% меньше, чем в 2018 году. В июне 2019 года остатки риса осталось на предприятиях 82,7 тыс. тонн. Это на 33,4% меньше, чем в 2018 году. За последние 4 года наметился дефицит. В 2016-им риса осталось 186,6 тысяч тонн, в 2017-ом – 109,4 тысячи тонн.
- Темп снижения остатков риса-сырца в объеме 60 тысяч тонн говорят, что запасы отечественного риса закончатся к началу августа, - сообщает пресс-служба НП «Южный рисовый союз».
ИСТОЧНИК KP.RU