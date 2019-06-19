Кубанские полицейские вернулись из служебной командировки

СЕГОДНЯ 16:14 2019-06-19T16:14:20+03:00

Они обеспечивали правопорядок на Северном Кавказе

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В Краснодар вернулся сводный отряд сотрудников МВД по Краснодарскому краю. 73 полицейских в течении полугода обеспечивали правопорядок в Северо-Кавказском регионе.

- В состав отряда вошли сотрудники батальонов патрульно-постовой и конвойной служб, уголовного розыска, Госавтоинспекции, участковых уполномоченных полиции, и других, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Руководитель краевого главка генерал-майор полиции Владимир Андреев вручил 26 отличившимся сотрудникам ведомственные награды. Еще несколько силовиков были награждены Архиерейскими грамотами из рук настоятеля храма преподобного Сергия Радонежского отца Богдана.

Добавим, в 2019 году правоохранители Кубани выявили и привлекли к административной ответственности более 11 тысяч нарушителей миграционного законодательства. Они выписали штрафов на общую сумму 22,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU