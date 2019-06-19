2019-06-19T17:08:27+03:00
Общество

Курорты Кубани стали максимально комфортными для туристов

В регионе стартует очередной курортный сезон
Максим ОСОКИН
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Фото: instagram.com/marianna.shilovaФото: instagram.com/marianna.shilova
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В Краснодарском крае стартует новый курортный сезон. Наплыва отдыхающих в городах Азово-Черноморского побережья ожидают с 1 июля 2019 года. В этом году регион планирует принять более 17 гостей со всего мира. К 1 июля должна завершиться первая волна обязательной классификации гостиниц. За предоставление услуг без соответствующего свидетельства места размещения граждан могут получить предупреждение или крупный административный штраф.

- Классификация гостиниц позволит сделать туристический рынок еще более конкурентоспособным и привлекательным, снизить риск обманутых ожиданий, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, пишет «ЮГ Times».

Стоит отметить, что сегодня на Кубани работают порядка 400 отелей, в каждом из которых свыше 50 номеров. Именно они обязаны пройти процедуру классификации. Остальные представители данного бизнеса, в том числе более крупные, смогут отложить решение данного вопроса до января 2021.

ИСТОЧНИК KP.RU

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