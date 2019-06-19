В краевой столице строят 2 новые котельные

СЕГОДНЯ 17:16 2019-06-19T17:16:18+03:00

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Краснодар готовится к новому отопительному сезону. О том, что предстоит сделать до его начала, обсудили на совещании в краевой столице.

- Краевая столица традиционно подходит к началу отопительного сезона с высокой ответственностью. Еще не было случая, чтобы город не получил паспорт готовности, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В 2019 году до наступления холодов в кубанской столице запланирован ремонт 17 котлов, более 10 км тепловых сетей, свыше 30 дымовых труб, зданий 47 котельных. В данный момент в городе возводят 2 котельных. Первая, расположенная на улице Наримановской, позволит подключить к ней потребителей, которых ранее обслуживавшийся старой котельной Агрокомбината «Тепличный». Помимо этого, завершается возведение теплоснабжающего объекта в пос. Пригородном. Она обеспечит отопление новой школы по ул. Сербской. Все работы планируют завершить до 15 октября 2019 г.

ИСТОЧНИК KP.RU