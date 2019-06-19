2019-06-19T17:16:18+03:00
Общество

В краевой столице строят 2 новые котельные

Их введут в эксплуатацию к новому отопительному сезону
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

Краснодар готовится к новому отопительному сезону. О том, что предстоит сделать до его начала, обсудили на совещании в краевой столице.

- Краевая столица традиционно подходит к началу отопительного сезона с высокой ответственностью. Еще не было случая, чтобы город не получил паспорт готовности, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В 2019 году до наступления холодов в кубанской столице запланирован ремонт 17 котлов, более 10 км тепловых сетей, свыше 30 дымовых труб, зданий 47 котельных. В данный момент в городе возводят 2 котельных. Первая, расположенная на улице Наримановской, позволит подключить к ней потребителей, которых ранее обслуживавшийся старой котельной Агрокомбината «Тепличный». Помимо этого, завершается возведение теплоснабжающего объекта в пос. Пригородном. Она обеспечит отопление новой школы по ул. Сербской. Все работы планируют завершить до 15 октября 2019 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Все тело в синяках и кровопотеках: Семья солдата-срочника из Мценска не верит, что сын наложил на себя руки
В зоопарке краевой столицы родился детеныш очень редкого животного
В Краснодаре сделают бесплатный ремонт в квартирах ветеранов ВОВ
В Краснодаре открылся социальный центр для пожилых людей
Всекубанская минута молчания пройдет 22 июня
Гости Анапы жалуются на мастеров временного тату
«Краснодар Водоканал» ведет замену сетей
На Кубани прошли учения расчетов ЗРС С-300
В Сочи автомобиль врезался в автобусную остановку
Житель Ейского района получил 7 лет лишения свободы за убийство
Курорты Кубани стали максимально комфортными для туристов
Кубанские полицейские вернулись из служебной командировки
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
На Кубани заканчиваются запасы риса-сырца
В Краснодаре сотрудники Росгвардии задержали преступника в розыске
В 2019 году на Кубани выявлено более 11 тысяч нарушений миграционного законодательства
Кубанский борец завоевал «бронзу» Всемирных игр боевых искусств
В Новороссийске 8 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Калининском районе у мужчины нашли сверток с марихуаной