Житель Ейского района получил 7 лет лишения свободы за убийство

СЕГОДНЯ 17:23 2019-06-19T17:52:45+03:00

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В Ейском районе суд вынес обвинительный приговор Андрею Демидченко. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью 39-летней знакомой, повлекшего ее смерть.

- Как установило следствие, в январе 2019 года Демидченко и его знакомая проходили лечение в одном из диспансеров, расположенных в станице Старощербиновской. 30 января между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и нанес им удар в область груди потерпевшей, а затем отправился в свою палату. Очевидцы сообщили о случившемся медперсоналу учреждения. Женщину доставили в больницу, где она скончалась, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Злоумышленника задержали прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов. Суд назначил Андрею Демидченко наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему ограничили свободу на 1,5 года. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU