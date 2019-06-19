В Сочи автомобиль врезался в автобусную остановку

СЕГОДНЯ 17:35 2019-06-19T17:35:59+03:00

Погиб один человек

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В Лазаревском районе Сочи случилось ДТП. По предварительным данным, «Нива» ехала в сторону Лазаревского и врезалась во впереди идущий «Mitsubishi». От удара «Ниву» выбросило на остановку общественного транспорта.

- В результате ДТП одна женщина погибла, пострадали трое граждан, среди них двое несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление причин и обстоятельств ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU