На Кубани прошли учения расчетов ЗРС С-300

СЕГОДНЯ 17:36 2019-06-19T17:36:05+03:00

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Расчеты зенитного ракетного соединения Южного военного округа, провели на территории Краснодарского края учения. В их ходе были уничтожены воздушные цели условного противника.

- В тренировке приняли участие и радиотехнические подразделения, которые зафиксировали нарушителей воздушного пространства России, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Южного военного округа.

Во время тренировки оценили слаженность работы расчетов ЗРК С-300 и дежурных сил. Были проведены электронные пуски ракет. Также ракетчики отработали смену позиций и уход от обнаружения условным противником. В итоге, действия расчетов получили оценку «отлично».

Всего в учениях участвовало 30 единиц техники и порядка 200 военнослужащих.

Добавим, зенитно-ракетный комплекс С-300 способен поражать баллистические и аэродинамические цели, предназначен для охраны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника.

ИСТОЧНИК KP.RU