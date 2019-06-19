2019-06-19T18:00:34+03:00
Общество

«Краснодар Водоканал» ведет замену сетей

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В рамках выполнения производственной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») выполняет работы по капитальному ремонту сетей водоотведения по ул. Головатого от ул. Октябрьской до ул. Красной. В связи с этим будет полностью перекрыто движение на участке автомобильной дороги по ул. Головатого от ул. Октябрьской до ул. Рашпилевской с 20.06.2019 по 24.06.2019. Целью данного мероприятия является улучшение качества, а также надежности водоотведения для потребителей Центрального и части Карасунского округов. Диаметр ремонтируемых сетей составляет 1000 мм, протяженность – 185 м. Сеть проходит на глубине порядка 5 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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