2019-06-19T18:02:32+03:00
Общество

Гости Анапы жалуются на мастеров временного тату

Отдыхающие не только лишались денег, но и получали травмы
Максим ОСОКИН
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Химический ожог от временной татуировки. Фото: "Живая Кубань"Химический ожог от временной татуировки. Фото: "Живая Кубань"
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Гости Анапы стали жаловаться на местных мастеров, которые предлагают услуги по нанесению временных татуировок. Первая претензия – высокая цена. За маленький рисунок на коже приходится отдать несколько тысяч рублей.

- Такая ситуация возникает из-за того, что мастер, озвучивая стоимость услуги, не говорит, что это – «цена за кв.см». Так что туристам приходится отдать за временный рисунок, который продержится на коже, в лучшем случае, пару дней сумму, сопоставимую с ценой номера в неплохой гостинице, - пишет «Живая Кубань».

При этом, некоторые мастера совсем теряют совесть и просят за временное тату более 10 тысяч рублей. Они утверждают, что она продержится до 20 дней. Однако, по словам одного из отдыхающих, краска сошла гораздо быстрее, да еще и оставила на коже серьезный химический ожог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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