2019-06-19T18:18:56+03:00
Общество

Всекубанская минута молчания пройдет 22 июня

Она начнется ровно в полдень
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае 22 июня 2019 года пройдет Всекубанская минута молчания. В этот день ровно в полдень в регионе остановится общественный транспорт, а также прекратят работу предприятия, учреждения и организации. Минуту молчания приурочат к Дню памяти и скорби, который организуют в день, когда войска гитлеровской Германии совершили вероломное нападение на СССР.

- Ровно в 12:00 автомобилисты подадут звуковой сигнал, в храмах региона зазвонят колокола в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо прочего, 22 июня приспустят флаги РФ, Кубани и муниципалитетов. В этот день все учреждения культуры, а также телерадиокомпании Краснодарского края отменят развлекательные мероприятия и передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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