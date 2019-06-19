Всекубанская минута молчания пройдет 22 июня

СЕГОДНЯ 18:18 2019-06-19T18:18:56+03:00

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В Краснодарском крае 22 июня 2019 года пройдет Всекубанская минута молчания. В этот день ровно в полдень в регионе остановится общественный транспорт, а также прекратят работу предприятия, учреждения и организации. Минуту молчания приурочат к Дню памяти и скорби, который организуют в день, когда войска гитлеровской Германии совершили вероломное нападение на СССР.

- Ровно в 12:00 автомобилисты подадут звуковой сигнал, в храмах региона зазвонят колокола в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо прочего, 22 июня приспустят флаги РФ, Кубани и муниципалитетов. В этот день все учреждения культуры, а также телерадиокомпании Краснодарского края отменят развлекательные мероприятия и передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU