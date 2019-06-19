В Краснодаре открылся социальный центр для пожилых людей

СЕГОДНЯ 18:43 2019-06-19T18:43:01+03:00

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В Краевой столице начал работать центр социального обслуживания пожилых людей «Екатеринодар». В новом трехэтажном здании, которое рассчитано на проживание 50 человек, оборудовали процедурные, помещения для лечебной физкультуры, массажа, кабинет психолога. В данный момент в центре уже проживают 19 пожилых людей.

- По словам постояльцев центра, здесь созданы все условия для комфортного проживания. От навалившейся на Краснодар жары их спасают установленные в комнатах сплит-системы. Также они очень довольны профессионализмом персонала, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что кубанский регион является одним из лидеров в стране по организации работы домов-интернатов для пожилых людей. В основном сюда попадают старики, которые остались совсем одни. Постояльцы краснодарского социального центра, младшему из которых 70 лет, занимаются физкультурой, живописью, декоративно-прикладным искусством и ведут активный образ жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU