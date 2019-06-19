В Краснодаре сделают бесплатный ремонт в квартирах ветеранов ВОВ

СЕГОДНЯ 19:09 2019-06-19T19:09:52+03:00

В 2019 году запланированы работы у 64 фронтовиков

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В Краснодаре продолжается реализация программы «Старшее поколение». В ее рамках с 2011 года сделали капитальный ремонт более чем в 1300 домах и квартирах ветеранов Великой Отечественной войны.

- В 2019 году запланировано проведение ремонта в помещениях, принадлежащим 64 фронтовикам, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что в крае планируют расширять сеть геронтологических центров. Филиал такого учреждения под названием «Екатеринодар» заработал в региональной столице. Развивается практика определения стариков в приемные семьи.

В 2019 году из Краснодара на отдых в пансионат в Туапсинском районе отправятся 300 пожилых людей. В первую очередь – активистов-общественников. Также пожилые жители краевой столицы имеют возможность бесплатно отдохнуть и поправить здоровье в муниципальном центре «Источник» в Горячем Ключе. С 2016 года там побывали более 2 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU