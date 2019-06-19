2019-06-19T19:54:34+03:00
Общество

В зоопарке краевой столицы родился детеныш очень редкого животного

Патагонский заяц - занесен в Международную Красную Книгу
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Патагонский заяц, Мара. Фото: пресс-служба зоопаркаПатагонский заяц, Мара. Фото: пресс-служба зоопарка
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В одном из зоопарков Краснодара на свет появился детеныш патагонского зайца - Мары. Животное занесено в Международную Красную книгу. Рождение каждого в неволе зайца – очень важное и редкое событие.

- В вольерах зоопарка создан специальный микроклимат, который позволяет чувствовать себя комфортно не только взрослым зайцам, но и новорожденному. Последний уже самостоятельно передвигается и активно употребляет питательное материнское молоко, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе зоопарка.

Маленькая самочка родилась в семье Адама и Евы, так зовут папу и маму. Имя новорождённой еще не дали. Сейчас в зоопарке живет 5 Патагонских зайцев, включая малышку. Они единственные Мара в Краснодаре.

Добавим, Мара обитает на равнинах Патагонии и Аргентины. Является дальним родственником морской свинки, относится к отряду грызунов. Благодаря мускулистым ногам, Мара способны развивать скорость до 30 км/час. Этот грызун может весить до 18 кг.

В Краснодаре родился редкий Патагонский заяц, Мара.Максим ОСОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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