2019-06-19T19:59:50+03:00
Происшествия

Все тело в синяках и кровопотеках: Семья солдата-срочника из Мценска не верит, что сын наложил на себя руки

Тело военнослужащего обнаружили в войсковой части Курганинска [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Игорь Фролкин.Игорь Фролкин.
Изменить размер текста:

Родители 19-летнего Игоря Фролкина тяжело переживают смерть своего сына. А в то, что сам полез в петлю, и вовсе не верят. Напомним, 2 июня в воинской части №98547 Курганинска Краснодарского края нашли тело солдата-срочника. Семье сообщили, что парень покончил с собой.

Однако, когда Игоря привезли на родину, медики обнаружили на его теле множественные синяки, кровопотеки и ссадины. Тогда родители парня обратились в местный «Совет солдатских матерей» с просьбой помочь установить истинные причины гибели солдата.

Общественная организация приехала в Курганинск и обнаружила неточности в деле. Как выяснилось, в ночь на 2 июня Игорь дежурил в казарме. Когда он вышел покурить, то обратно уже не вернулся. Около 04:20 солдата нашли мертвым. Где молодой человек находился почти два часа, неизвестно.

Родители парня обратились в местный «Совет солдатских матерей» с просьбой помочь установить истинные причины гибели солдата.

Родители парня обратились в местный «Совет солдатских матерей» с просьбой помочь установить истинные причины гибели солдата.

- Камер наблюдения в части нет, поэтому отследить передвижение Игоря в ту ночь оказалось невозможным. Кроме того, текст якобы предсмертной записки семью насторожил. Игорь попросил, чтобы тело кремировали. Родители не верят, что последняя воля сына была именно такой, - рассказала «Живой Кубани» председатель организации «Совет солдатских матерей» Валентина Старовойтова. - Да и сам текст составлен, словно под диктовку. Например, в записке написано «мама и папа», хотя в жизни Игорь обращался к родителям по-другому. Маму называл только «ма» или «мамуль», а папу — «па».

Непонятно и другое. Семье погибшего представители воинской части сами предлагали кремировать солдата на Кубани, полностью оплатив процедуру. Но родные отказались.

Все тело парня было в гематомах и ссадинах.

Все тело парня было в гематомах и ссадинах.

В смерти Игоря Фролкина сейчас гораздо больше вопросов, нежели ответов. Подозрения, по словам Валентины Старовойтовой, вызывает и то, что уголовное дело до сих пор не возбудили.

Хотя ранее сообщалось, что дело о гибели солдата расследует Военный следственный отдел СК по Армавирскому гарнизону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В зоопарке краевой столицы родился детеныш очень редкого животного
В Краснодаре сделают бесплатный ремонт в квартирах ветеранов ВОВ
В Краснодаре открылся социальный центр для пожилых людей
Всекубанская минута молчания пройдет 22 июня
Гости Анапы жалуются на мастеров временного тату
«Краснодар Водоканал» ведет замену сетей
На Кубани прошли учения расчетов ЗРС С-300
В Сочи автомобиль врезался в автобусную остановку
Житель Ейского района получил 7 лет лишения свободы за убийство
В краевой столице строят 2 новые котельные
Курорты Кубани стали максимально комфортными для туристов
Кубанские полицейские вернулись из служебной командировки
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
На Кубани заканчиваются запасы риса-сырца
В Краснодаре сотрудники Росгвардии задержали преступника в розыске
В 2019 году на Кубани выявлено более 11 тысяч нарушений миграционного законодательства
Кубанский борец завоевал «бронзу» Всемирных игр боевых искусств
В Новороссийске 8 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Калининском районе у мужчины нашли сверток с марихуаной