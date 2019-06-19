Все тело в синяках и кровопотеках: Семья солдата-срочника из Мценска не верит, что сын наложил на себя руки

СЕГОДНЯ 19:59 2019-06-19T19:59:50+03:00

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Родители 19-летнего Игоря Фролкина тяжело переживают смерть своего сына. А в то, что сам полез в петлю, и вовсе не верят. Напомним, 2 июня в воинской части №98547 Курганинска Краснодарского края нашли тело солдата-срочника. Семье сообщили, что парень покончил с собой.

Однако, когда Игоря привезли на родину, медики обнаружили на его теле множественные синяки, кровопотеки и ссадины. Тогда родители парня обратились в местный «Совет солдатских матерей» с просьбой помочь установить истинные причины гибели солдата.

Общественная организация приехала в Курганинск и обнаружила неточности в деле. Как выяснилось, в ночь на 2 июня Игорь дежурил в казарме. Когда он вышел покурить, то обратно уже не вернулся. Около 04:20 солдата нашли мертвым. Где молодой человек находился почти два часа, неизвестно.

Родители парня обратились в местный «Совет солдатских матерей» с просьбой помочь установить истинные причины гибели солдата.

- Камер наблюдения в части нет, поэтому отследить передвижение Игоря в ту ночь оказалось невозможным. Кроме того, текст якобы предсмертной записки семью насторожил. Игорь попросил, чтобы тело кремировали. Родители не верят, что последняя воля сына была именно такой, - рассказала «Живой Кубани» председатель организации «Совет солдатских матерей» Валентина Старовойтова. - Да и сам текст составлен, словно под диктовку. Например, в записке написано «мама и папа», хотя в жизни Игорь обращался к родителям по-другому. Маму называл только «ма» или «мамуль», а папу — «па».

Непонятно и другое. Семье погибшего представители воинской части сами предлагали кремировать солдата на Кубани, полностью оплатив процедуру. Но родные отказались.

Все тело парня было в гематомах и ссадинах.

В смерти Игоря Фролкина сейчас гораздо больше вопросов, нежели ответов. Подозрения, по словам Валентины Старовойтовой, вызывает и то, что уголовное дело до сих пор не возбудили.

Хотя ранее сообщалось, что дело о гибели солдата расследует Военный следственный отдел СК по Армавирскому гарнизону.

ИСТОЧНИК KP.RU