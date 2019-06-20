В Сочи состоится Фестиваль регионов России

СЕГОДНЯ 08:10 2019-06-20T08:10:51+03:00

Он познакомит местных жителей и гостей города со знаковыми проектами театров страны

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В Сочи в эти выходные стартует Фестиваль регионов России. Он продлится в течение всего концертного сезона. Мероприятие направлено на то, чтобы познакомить сочинских зрителей со знаковыми проектами российских театров.

- 21 и 22 июня в Парке науки и искусства «Сириус» Астраханский театр оперы и балета покажет свои лучшие постановки - «Лебединое озеро» Чайковского и «Жизель» Адана. Художественный руководитель - известный балетмейстер-постановщик, заслуженный артист РФ Константин Уральский, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

На сцене Парка науки и искусства свои культурные проекты представят также Краснодарский край, Татарстан и Иркутская область.

Напомним, в горах Сочи открыли самый высокий водопад. Его высота составляет 77 метров. Он находятся в природном парке «Менделиха» на горном курорте «Роза Хутор».

ИСТОЧНИК KP.RU