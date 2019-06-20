В Сочи состоится Фестиваль регионов России
В Сочи в эти выходные стартует Фестиваль регионов России. Он продлится в течение всего концертного сезона. Мероприятие направлено на то, чтобы познакомить сочинских зрителей со знаковыми проектами российских театров.
- 21 и 22 июня в Парке науки и искусства «Сириус» Астраханский театр оперы и балета покажет свои лучшие постановки - «Лебединое озеро» Чайковского и «Жизель» Адана. Художественный руководитель - известный балетмейстер-постановщик, заслуженный артист РФ Константин Уральский, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
На сцене Парка науки и искусства свои культурные проекты представят также Краснодарский край, Татарстан и Иркутская область.
Напомним, в горах Сочи открыли самый высокий водопад. Его высота составляет 77 метров. Он находятся в природном парке «Менделиха» на горном курорте «Роза Хутор».
ИСТОЧНИК KP.RU