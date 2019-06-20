2019-06-20T08:36:00+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 20 июня 2019: комфортнее всего купаться в Туапсе и Джубге

Но самая теплая водичка на пляжах Азовского побережья
Александра ПОДУШКО
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Температура воды в Черном море 20 июня 2019: комфортнее всего купаться в Туапсе и ДжубгеТемпература воды в Черном море 20 июня 2019: комфортнее всего купаться в Туапсе и ДжубгеФото: Архив "КП"
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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как прогрелось море на курортах Краснодарского края 20 июня.

В Новороссийске температура воды поднялась до +24,1 градусов, в Анапе немного больше – 24,3 градуса. В Сочи термометры показывают отметку в 25,1 градусов. В Туапсе и Джубге температура разнится всего на 0,1 градус и составляет в среднем +25,5.

Самая теплая водичка сегодня, 20 июня, на пляжах Азовского побережья в Темрюке, Ейске и Приморско-Ахтарске. Здесь она прогрелась до 26 градусов тепла.

На Черноморском побережье по югу во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами 12-17 метров в секунду, в Новороссийске до 20 метров в секунду. Температура воздух днем прогреется до +35 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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