Погода в Краснодарском крае 20-21 июня 2019: воздух прогреется до +36

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-20T09:17:29+03:00

В предгорьях и горах местами пройдет кратковременный дождь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В предгорьях и горах местами пройдет кратковременный дождь

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По данным Гидрометцентра Кубани, 20 июня в Краснодаре воздух прогреется до 36 градусов, а ночью температура спадет до 21 градуса.

В предгорных районах край местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут +36.

На Черноморском побережье во второй половине дня выпадут небольшие осадки. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами 12-17 метров в секунду, в Новороссийске до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +35 градусов.

В пятницу, 21 июня, в южной половине края ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью опуститься до 22 градусов, но днем столбики термометров покажут +36.

На Черноморском побережье также возможен небольшой дождик. Ветер восточных направлений 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +27, днем 30…35 градусов.

По данным Яндекс.Погоды, в Краснодаре 21 июня без осадков. Воздух прогреется до +34, ночью столбики термометров покажут +26.

ИСТОЧНИК KP.RU