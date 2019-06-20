На Кубани в лобовом столкновении автомобилей погибли два человека
Смертельное лобовое столкновение машин произошло 20 июня около 3:10 в станице Нижнебаканской.
- По предварительным данным, 36-летний мужчина находился за рулем автомобиля марки «Опель». Он выехал из станицы Нижнебаканской на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с «Доджем», за рулем которого находился 59-летний житель Новороссийска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель "Опеля" и пассажирка «Додж». Мужчина, который управлял «Доджем» госпитализирован в Крымскую ЦРБ.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Напомним, 19 июня около 07:45 в Северском районе на трассе А-146 Краснодар-Верхнебаканский столкнулись грузовик и автобус с людьми. Всего в салоне было порядка 30 пассажиров. В результате аварии пострадали 17 человек. 10 из них доставили в больницу для проведения осмотра.
Лобовое столкновение в Нижнебаканской.Видео:instagram.com/krddtp
ИСТОЧНИК KP.RU