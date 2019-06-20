На Кубани в лобовом столкновении автомобилей погибли два человека

СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-20T09:52:06+03:00

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Смертельное лобовое столкновение машин произошло 20 июня около 3:10 в станице Нижнебаканской.

- По предварительным данным, 36-летний мужчина находился за рулем автомобиля марки «Опель». Он выехал из станицы Нижнебаканской на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с «Доджем», за рулем которого находился 59-летний житель Новороссийска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель "Опеля" и пассажирка «Додж». Мужчина, который управлял «Доджем» госпитализирован в Крымскую ЦРБ.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Напомним, 19 июня около 07:45 в Северском районе на трассе А-146 Краснодар-Верхнебаканский столкнулись грузовик и автобус с людьми. Всего в салоне было порядка 30 пассажиров. В результате аварии пострадали 17 человек. 10 из них доставили в больницу для проведения осмотра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/715642" frameborder="0"></iframe> Лобовое столкновение в Нижнебаканской.Видео:instagram.com/krddtp

ИСТОЧНИК KP.RU