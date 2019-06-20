2019-06-20T10:01:47+03:00
Происшествия

Спасатели помогли 62-летнему сочинцу, которого зажало в авто после ДТП

Его передали врачам скорой
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Фото: ЮРПСО МЧС РоссииФото: ЮРПСО МЧС России
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Вечером 19 июня в 22:30 спасатели Центрального подразделения ЮРПСО выезжали на ликвидацию последствий аварии, которая произошла на Курортном проспекте в районе санатория имени Ворошилова.

Как выяснилось, столкнулись две легковушки, а водителя «Фольксвагена» зажало в машине.

- Спасатели при помощи гидравлического инструмента освободили ногу пострадавшего мужчины от металла, после чего на жестких носилках транспортировали 62-летнего сочинца к скорой и передали врачам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, в Сочи семье туристов из Челябинска спасатели помогли перейти на другой берег реки. Помощь медиков никому не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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