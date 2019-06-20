Спасатели помогли 62-летнему сочинцу, которого зажало в авто после ДТП
Вечером 19 июня в 22:30 спасатели Центрального подразделения ЮРПСО выезжали на ликвидацию последствий аварии, которая произошла на Курортном проспекте в районе санатория имени Ворошилова.
Как выяснилось, столкнулись две легковушки, а водителя «Фольксвагена» зажало в машине.
- Спасатели при помощи гидравлического инструмента освободили ногу пострадавшего мужчины от металла, после чего на жестких носилках транспортировали 62-летнего сочинца к скорой и передали врачам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Напомним, в Сочи семье туристов из Челябинска спасатели помогли перейти на другой берег реки. Помощь медиков никому не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU