В сквер «Пограничников» Краснодара оборудуют спортивной площадкой

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-20T10:11:02+03:00

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Сквер «Пограничников» находится на улице имени Василия Мачуги, его площадь 2,4 гектара. Сейчас идет начальный этап работ. Уже демонтировали старый асфальтобетон, территорию выравнивают для укладки тротуарной плитки.

- Также здесь проложат новые пешеходные дорожки именно там, где привыкли ходить жители, чтобы обеспечить удобство для горожан и сохранность газонов. Дополнительно высадят 70 молодых деревьев и более 3,2 тысяч кустарников, установят садовые диваны, приведут в порядок парковку, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В сквере появится спортивная зона и новая детская площадка. Вместе они займут почти 1 тысячу квадратных метров. На площадках уложат бесшовное безопасное резиновое покрытие, установят игровое оборудование и спортивные тренажеры.

Работы в зеленой зоне планируют завершить до конца сентября, обновленный сквер откроют до Дня города.

ИСТОЧНИК KP.RU