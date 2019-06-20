В сквер «Пограничников» Краснодара оборудуют спортивной площадкой
Сквер «Пограничников» находится на улице имени Василия Мачуги, его площадь 2,4 гектара. Сейчас идет начальный этап работ. Уже демонтировали старый асфальтобетон, территорию выравнивают для укладки тротуарной плитки.
- Также здесь проложат новые пешеходные дорожки именно там, где привыкли ходить жители, чтобы обеспечить удобство для горожан и сохранность газонов. Дополнительно высадят 70 молодых деревьев и более 3,2 тысяч кустарников, установят садовые диваны, приведут в порядок парковку, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
В сквере появится спортивная зона и новая детская площадка. Вместе они займут почти 1 тысячу квадратных метров. На площадках уложат бесшовное безопасное резиновое покрытие, установят игровое оборудование и спортивные тренажеры.
Работы в зеленой зоне планируют завершить до конца сентября, обновленный сквер откроют до Дня города.
ИСТОЧНИК KP.RU