2019-06-20T10:11:02+03:00
Общество

В сквер «Пограничников» Краснодара оборудуют спортивной площадкой

На ней уложат бесшовное безопасное резиновое покрытие, установят тренажеры
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

Сквер «Пограничников» находится на улице имени Василия Мачуги, его площадь 2,4 гектара. Сейчас идет начальный этап работ. Уже демонтировали старый асфальтобетон, территорию выравнивают для укладки тротуарной плитки.

- Также здесь проложат новые пешеходные дорожки именно там, где привыкли ходить жители, чтобы обеспечить удобство для горожан и сохранность газонов. Дополнительно высадят 70 молодых деревьев и более 3,2 тысяч кустарников, установят садовые диваны, приведут в порядок парковку, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В сквере появится спортивная зона и новая детская площадка. Вместе они займут почти 1 тысячу квадратных метров. На площадках уложат бесшовное безопасное резиновое покрытие, установят игровое оборудование и спортивные тренажеры.

Работы в зеленой зоне планируют завершить до конца сентября, обновленный сквер откроют до Дня города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Сочи сел в тюрьму на 5 лет за «соль»
В Динском районе фирму оштрафуют за коррупционное правонарушение
На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за жары
Председатель Верховного Суда РФ посетил Третий апелляционный суд общей юрисдикции Сочи
В Кавказском районе задержали мужчину, который обворовывал местных жителей
Спасатели помогли 62-летнему сочинцу, которого зажало в авто после ДТП
На Кубани в лобовом столкновении автомобилей погибли два человека
Погода в Краснодарском крае 20-21 июня 2019: воздух прогреется до +36
На Кубани усилят меры безопасности на дорогах
Температура воды в Черном море 20 июня 2019: комфортнее всего купаться в Туапсе и Джубге
В Сочи состоится Фестиваль регионов России
На Кубани 22 июня пройдут бесплатные экскурсии по местам связанным с историей ВОВ
Алексей Шипилов стал председателем Краснодарского краевого суда