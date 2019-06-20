В Кавказском районе задержали мужчину, который обворовывал местных жителей

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-20T10:31:57+03:00

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В дежурную часть Кавказского района несколько месяцев поступали заявления от местных жителей. Они заявляли о пропаже имущества из их домов, а также с рабочих мест. Общий ущерб превысил 500 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели места происшествий, опросили потерпевших и возможных очевидцев. Они выяснили, что злоумышленник проникал в дома местных жителей и помещения фирм через окна. Оттуда он выносил ювелирные изделия, бытовую технику и деньги.

Вскоре полицейские установили личность злоумышленника. 47-летнего мужчину задержали на одной из улиц Армавира и доставили в дежурную часть Кавказского района. Он причастен к 12 эпизодам противоправной деятельности,.

- В отношении подозреваемого возбуждено многоэпизодное уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 и 3 статьи 158 УК РФ (Кража), а также частью 1 статьи 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества). Ему грозит до 6 лет тюрьмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU