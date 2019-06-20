Председатель Верховного Суда РФ посетил Третий апелляционный суд общей юрисдикции Сочи

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-20T10:47:55+03:00

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- В Сочи после XIV совещания председателей Верховных судов государств-членов Шанхайской организации председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев посетил с рабочим визитом Третий апелляционный суд общей юрисдикции. Он встретился с коллективом и обсудил с председателем служебные вопросы формирования и функционирования ведомства, - сообщили в пресс-службе Третьего апелляционного суда общей юрисдикции.

Напомним, в июле 2018 года был принят законопроект о создании в России отдельных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. Тое есть появится отдельное звено для рассмотрения жалоб, представлений и протестов. Им передадут часть функций по рассмотрению дел в апелляционном порядке из региональных судов и функции Верховного суда России.

Как рассказал председатель Верховного Суда РФ, уже успешно идет работа с подготовкой зданий, в которых будут работать новые суды. Решены все вопросы, связанные со зданием апелляционного суда в Сочи. Он начнет функционировать с 1 октября 2019 года.

- Я думаю, мы все решим, и в установленный законом срок они начнут работать. Трудности будут, безусловно. Мы еще выпустим несколько постановлений, которые дадут направление, нашу позицию относительно того, в каком порядке, какие жалобы, с какого времени и какого срока, будут рассматриваться в суде. У Верховного суда одно желание - чтобы судьи были сформированы из высокопрофессиональных юристов, чтобы это были люди, безупречные в своем поведении, сдержанные, улыбчивые, - добавил Лебедев.

ИСТОЧНИК KP.RU