На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за жары

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-20T11:02:26+03:00

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- На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильной жаре. В регионе в период с 14:00 до 17:00 20 и 21 июня температура воздуха местами может доходить до +39. На Черноморском побережье, исключая Сочи, столбики термометров покажут +37 градусов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Жителей и гостей Кубани просят соблюдать правила безопасности. Необходимо носить светлую одежду, на улицу лучше не выходить без головного убора. Передвигаться на улице не спеша, чаще находиться в тени, а также пить больше воды.

В случае ЧС необходимо обращаться по номерам: «101», «01» или 8 (861) 268-64-40.

Напомним, по данным Гидрометцентра, температура воздуха 20-21 июня на Кубани прогреется до +36 градусов. На Черноморском побережье во второй половине дня выпадут небольшие осадки. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами 12-17 метров в секунду, в Новороссийске до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +35 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU