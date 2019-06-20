В Динском районе фирму оштрафуют за коррупционное правонарушение
Прокуратура Динского района выявила нарушения требований антикоррупционного законодательства.
- Мужчину, который ранее состоял в должности сотрудника патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Динскому району, в 2018 году приняли на работу в ООО УК «Наш квартал», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Фирма нарушила требования ФЗ «О противодействии коррупции» и не уведомила представителя нанимателя о приеме на работу бывшего госслужащего.
По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). По решению суда юридическому лицу и его директору назначены штрафы в размере 50 и 20 тысяч рублей соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU