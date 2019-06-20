2019-06-20T11:43:26+03:00
Происшествия

В Апшеронске мужчина украл велосипед

Уже через 15 минут его задержали
Александра ПОДУШКО
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Фото: Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краюФото: Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю
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Ориентировка на велосипед поступила сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии из полиции.

- Выяснилось, что у входа в городской рынок была совершена кража транспорта. Уже через 15 минут на улице Коммунистической правоохранители заметили мужчину на велосипеде. Транспорт, на котором он передвигался, подходил под описание, указанное в ориентировке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Когда мужчина заметил сотрудников Госгвардии, он бросил велосипед на обочине и попытался убежать, но его задержали.

В ходе непродолжительной беседы с правоохранителями 38-летний житель станицы Кабардинской Апшеронского района признался, что велосипед ему не принадлежит.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан прибывшим сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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