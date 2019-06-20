В 2019 году на Кубани модернизируют семь кинотеатров
Цифровое оборудование получат кинотеатры в Гулькевичском, Курганинском, Мостовском, Туапсинском, Приморско-Ахтарском районов и Армавире. Это позволит увеличить количество посетителей.
- Сейчас в крае работает 184 цифровых кинозала, в том числе 32 – в сельской местности. При поддержке Фонда кино на Кубани проводится работа по оснащению их новым звуковым и проекционным оборудованием. С 2015 года модернизировано уже 22 объекта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Также в текущем году в рамках федерального проекта «Культурная среда» будут отремонтированы девять ДК. Они находятся в Курганинском, Успенском, Темрюкском, Абинском, Красноармейском, Кущевском, Новопокровском, Брюховецком районах и Анапе. На эти цели планируется направить 37 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU